POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall in Rettungsgasse auf der B 9

Speyer (ots)

Am 27.10.2021 um 9 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrer eines Abschleppfahrzeuges eine bei stockendem Verkehr gebildete Rettungsgasse auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt Speyer-Nord, um einen Abschleppauftrag wahrzunehmen. Dabei befuhr ein LKW die B9 auf gleicher Höhe und schwenkte nach links aus, wobei der LKW mit dem rechten Außenspiegel des Abschleppfahrzeugs kollidierte und einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem LKW-Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

