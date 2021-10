Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Neuerliche Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 25.10.2021 bis Mittwoch, den 27.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße in Frankenthal. Die Örtlichkeit ist eine andere als in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung. Vermutlich im Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen Opel Corsa und beschädigte hierbei den zur Fahrbahnmitte gerichteten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

