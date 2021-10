Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfug mit unglücklichem Ausgang

Speyer (ots)

Am 27.10.2021 um 12:45 Uhr versuchte ein 52-jähriger Mann mit seinem PKW den Parkplatz einer Firma in der Brunckstraße zu verlassen, wobei sich sein Arbeitskollege einen Spaß erlaubte und mehrfach vor den PKW trat. Der 52-Jährige bremste immer wieder ab und tat dies einmal zu spät. Dabei fuhr er versehentlich über den Fuß seines Arbeitskollegen. In Folge dessen erlitt dieser Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

