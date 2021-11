Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Ein Dutzend Wohnungseinbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Tage werden kürzer, die Zahl der Einbrüche steigt! Ein Dutzend Mal hebelten Unbekannte am Wochenende (6.-7. November) Wohnungs-, Balkontüren und Fenster auf, durchwühlten Schränke und stahlen Bargeld, Schmuck und Laptops. So wie bei einer Familie aus Wanheim-Angerhausen: Mutter, Vater und Kind kamen am Sonntag aus dem Urlaub wieder und wurden böse überrascht als ihnen der Opa mitteilte, dass in ihr Reihenendhaus "Auf dem Dorn" eingebrochen wurde. Der 76-Jährige wollte die Katzen füttern, doch als er ankam bemerkte er runtergerissene Rollladen, eine aufgehebelte Terrassentür und offene Schränke. Er alarmierte die Polizei.

In diesem Fall und für eine Reihe weiterer Einbrüche am Samstag und Sonntag sucht die Polizei Zeugen. Ein Überblick:

Samstag, 12 - 19 Uhr: Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Roggenkamp in Obermeiderich

Samstag, 12 Uhr - Sonntag, 01:30 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Jägerstraße, nahe des Schwanenweges in Alt-Hamborn

Samstag, zwischen 14:30 und 20:30 Uhr: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Leostraße in Vierlinden

Samstag, zwischen 15 und 16:10 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Heerstraße, nahe der Einmündung zur Siechenhausstraße in Hochfeld

Samstag, 15 bis 18:45 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Walther-Rathenau-Straße, nahe eines Verteilerkreises in Friemersheim

Samstag, zwischen 15 und 19 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Lessingstraße in Rheinhausen

Samstag, 17:30 Uhr - Sonntag, 12:50 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der August-Thyssen-Straße, gegenüber eines Supermarktes in Obermarxloh

Samstag, 18 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Rheintörchenstraße, nahe der Hitzestraße in Wanheimerort

Samstag, 19 Uhr - Sonntag, 12 Uhr: versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße, nahe der Bahnhaltestelle Lutherplatz in Duissern

Samstag, gegen 22:45 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Kaiser-Friedrich-Straße, nahe der Einmündung zur Ziegelhorststraße in Marxloh

Sonntag, zwischen 12:45 und 19 Uhr: Einbruch in ein Reihenendhaus auf der Fliederstraße, nahe des Melanchtonplatzes in Wanheimerort

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Mehr Informationen und Tipps gegen Einbrecher gibt es hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

