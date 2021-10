Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wer kann Angaben zu unerlaubten Messer-Verkäufern machen?

Worms, Parkplatz LIDL, Remeyerhofstraße (ots)

Am Samstag, dem 23.10.2021 gegen 12:45 Uhr wird die Polizei Worms darüber informiert, dass zwei Männer mit südländischem Aussehen auf dem LIDL-Parkplatz aus einem PKW-Kofferraum Küchenmesser zum Verkauf anbieten würden. Da dies in der Vergangenheit immer zu weit überteuerten Preisen von statten ging, fuhr ein Funkstreifenwagen die Örtlichkeit an. Die beiden Männer können angetroffen werden. Weiterhin wurde im offenstehenden Kofferraum des Peugeot-Kombi ca. 20 Kartons mit Küchenmesser festgestellt. Da Beide keinen Verkauf zu diesem Zeitpunkt tätigten und sich auch kein Geschädigter bei der Streife meldete wird um Hinweise gebeten, die einen Verkauf beobachtet oder getätigt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Worms telefonisch unter 06241-852-0 oder per Mail unter piworms@polizei.rlp.de an. Die Anzeige wegen des fehlenden Gewerbescheines wurde bereits eröffnet und der Stadt Worms zuständigkeitshalber übersandt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell