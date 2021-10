Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Worms, Kolpingstraße (ots)

Am Freitag, den 22.Oktober kommt es gegen 12:59 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer befährt die Kolpingstraße auf einem Radschutzstreifen aus Richtung Neusatz stadtauswärts. Der PKW befährt die Kolpingstraße in die gleiche Richtung. An der Einmündung zum Am Wolfsgraben biegt der Autofahrer nach rechts ab und übersieht dabei den neben ihm fahrenden Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzt und sich eine Platzwunde am Kopf zuzieht. Der Radfahrer wird zur weiteren Untersuchung in die Klinik in Worms verbracht.

