POL-DO: Nach Pkw-Aufbruch in der nördlichen Innenstadt - Polizei fasst Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Nach einem Pkw-Aufbruch an der Zimmerstraße in der Nacht zu Freitag (18.12.) haben Polizeibeamte zwei Tatverdächtige gestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein 19-jähriger Zeuge gegen 3.45 Uhr den Alarm an einem in der Zimmerstraße geparkten Auto. Er sah darin zwei Personen, die offenbar eine Jacke entwendeten und in einen Hinterhof flüchteten. Die alarmierten Polizisten konnten das beschriebene Duo in einem Treppenabgang auf besagtem Hinterhof stellen - mitsamt der Jacke.

Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und brachten sie zur Polizeiwache. Bei ihrer Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge an augenscheinlichen Betäubungsmitteln (Marihuana). Darüber hinaus fertigten die Polizisten gegen die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen aus Algerien Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts. Die Ermittlungen dauern an.

