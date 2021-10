Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vollsperrung L 455 innerhalb der Stadt Osthofen

Osthofen (ots)

Am späten Nachmittag löste sich witterungsbedingt ein Teil der Fassade eines Wohn-/ Geschäftsgebäudes an der L455 innerhalb der Stadt Osthofen. Die Teile der Fassade konnten jedoch nicht derart beseitigt und abgeräumt werden und stellen eine Gefahr für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr da. Durch die Feuerwehreinheit der Stadt Osthofen und die Polizei Worms wurden zunächst die Absperrungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Landstraße 455 in Osthofen muss jedoch zwischen den Einmündungen Tempelgässchen und Ludwig-Schwamb-Straße bis zum Freitagmittag voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist durch den Bauhof der Stadt ausgeschildert.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell