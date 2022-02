Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jährige fährt rasant an Polizeikontrolle vorbei - Beifahrer grölen

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch, 22.02.2022, war eine Streifenwagenbesatzung gegen 03:45 Uhr mit einer Verkehrskontrolle auf der Dortmunder Straße beschäftigt. Zu dieser Zeit fuhr ein VW in Fahrtrichtung Hengsteyer Straße an den Beamten stark beschleunigend und mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Die Fahrerin unterschritt dabei den Sicherheitsabstand zu den Polizisten. Auf Höhe des Streifenwagens heulte noch einmal der Motor auf und zwei Männer grölten aus dem Wagen. Als die Polizisten kurz erschraken, fuhren die Insassen unter Gelächter in Richtung Kabel davon. Die Beamten setzten ihre Kontrolle fort und konnten diese zehn Minuten später beenden, als der VW erneut auftauchte. Er fuhr nun erneut mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schwerter Straße. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen, um die Verfolgung aufzunehmen. Der VW bog abrupt und ohne Fahrtrichtungsanzeiger in die Schwerter Straße ab. Die Polizisten fuhren dem VW hinterher und sahen, wie er trotz des Verbotes der Einfahrt in die Kirchstraße abbog. Hier fanden sie das Fahrzeug mit ausgeschaltetem Licht und entgegen der Fahrtrichtung abgestellt auf. Im PKW befanden sich die 20-jährige Fahrerin, sowie die zuvor grölenden Männer (24, 25). Alkohol- und Drogentest verliefen negativ. Die Beamten legten jedoch aufgrund der Fahrweise und des Verhaltens eine Anzeige vor. Auch ein Bericht an das Straßenverkehrsamt wurde gefertigt. Die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen wird nun überprüft. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell