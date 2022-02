Polizei Hagen

POL-HA: 71-jähriger Autofahrer bei Unfall in Dahl leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW wurde am Mittwochmorgen (23.02.2022) in Dahl ein 71-jähriger Mann leicht verletzt. Der Autofahrer war, gegen 08.00 Uhr, mit seinem blauen Opel auf der Rummenohler Straße in Richtung Schalksmühle unterwegs. Weil das Verkehrsaufkommen zu diesem Zeitpunkt hoch war, bewegten sich alle Fahrzeuge im stockenden Verkehr nur langsam fort. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 38-jähriger LKW Fahrer auf den Opel des 71-Jährigen auf. Dabei verletzte sich der Autofahrer leicht, benötigte aber keine unmittelbare ärztliche Versorgung. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell