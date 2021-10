Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Radfahrerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt (19.10.2021)

Singen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 37-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der Rielasinger Straße. Ein auf der Rielasinger Straße fahrender 28-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes Vito nach rechts in die Langestraße abbiegen. Hierbei übersah er die 37-Jährige, die auf dem parallel zur Rielasinger Straße führenden Fahrradweg unterwegs war. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz verletzte sich die Frau leicht. Eine Behandlung konnte durch den Rettungsdienst vor Ort durchgeführt werden. An dem Vito entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

