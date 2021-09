Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Eingebrochen und Auto entwendet, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein heimgekehrter Urlauber machte am Sonntag eine unschöne Entdeckung. Unbekannte drangen wohl im Verlauf der letzten Wochen in die Wohnung des Mannes ein und entwendeten zunächst einen Fahrzeugschlüssel, sowie daraufhin das dazugehörige Auto. Ob noch weiterer Dinge entwendeten wurden, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen rund 20 Jahre alten roten Ford Focus mit RA-Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Einbrechern oder dem gestohlenen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer, 07223 99097-0, mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung zu setzen.

