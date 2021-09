Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit über drei Promille am Steuer

Kehl (ots)

Zwei aufmerksamen Zeugen war es am Samstagnachmittag zu verdanken, dass ein Rollerfahrer gegen 14.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Die Hinweisgeber verständigten die Beamten des Polizeireviers Kehl, nachdem sie beobachteten, wie der 56-Jährige in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand die Römerstraße befuhr. Als der Rollerfahrer anhielt, konnten ihn die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Da ein Atemalkoholtest hierbei einen Wert von über drei Promille ans Licht brachte, musste er in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/lk

