Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Friedrichshafen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Regionalbahn, zwischen Friedrichshafen und Ravensburg, auf Höhe des Haltepunktes Löwental, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen.

Der Zug wurde am Haltepunkt Friedrichshafen Flughafen zum Stehen gebracht. Kurz darauf trafen die Beamten der Bundes- und Landespolizei am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits einer der beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die andere Person wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Daraufhin griff der Mann die Polizisten an und leistete in der Folge ununterbrochen Widerstand, jedoch kam es zu keiner Verletzung der eingesetzten Beamten. Ein Strafverfahren wurde durch die Bundespolizei eingeleitet.

Anlässlich des Einsatzes kam es zu einer Streckensperrung von circa 15 Minuten, mit einer Gesamtverspätungszeit mehrerer Züge von 84 Minuten.

