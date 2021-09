Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gestürzt

Rastatt (ots)

Ein 66-jähriger Fahrer eines E-Bikes war am Sonntag auf dem Richard-Wagner-Ring unterwegs, als er gegen 17.45 Uhr in die Danziger Straße einfahren wollte. Hierbei soll er laut Zeugenangaben alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben stürzte. Er verletzte sich so schwer, dass er durch einen alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

