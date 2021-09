Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrolle verloren

Rastatt (ots)

Eine schwer verletzte Quad-Fahrerin und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag zu beklagen. Die 42-jährige Lenkerin des kleinen Geländefahrzeugs war nach ersten Erkenntnissen gegen 11.40 Uhr auf einer Kreisstraße (K3769) zwischen Ottersdorf und Rastatt unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke krachte. Von hier aus wurde sie abgewiesen und schleuderte in ein am Fahrbahnrand geparktes Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zwei weitere Motorräder einer dort pausierenden Gruppe in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

