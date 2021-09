Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Streit festgenommen

Offenburg (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Sonntagabend im Bereich des Haupteingangs des Offenburger Bahnhofs hat die Polizei Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen ein 31-Jähriger und ein 36 Jahre alter Mann kurz vor Mitternacht aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere seinen Kontrahenten geschlagen und in diesem Zusammenhang dessen Mobiltelefon entwendet haben, bevor er in einen Zug stieg und das Weite suchte. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Kräfte der Bundespolizei Offenburg vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

/ya

