POL-OG: Baden-Baden - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Baden-Baden (ots)

Über eine Telefonzelle in der Innenstadt, gingen in der Nacht von Freitag auf Samstag, mehrere Anrufe einer 49-jährigen beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg ein. In einem Zeitraum von mehreren Stunden meldete die Frau jedoch keine Notrufe, sondern sah sich lediglich dazu veranlasst, die Polizeibeamten am Telefon durchweg zu beleidigen. Gegen 04:15 Uhr konnte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife die amtsbekannte Dame an einer Sprechzelle feststellen, da sie noch in ein Gespräch mit einem Beamten vertieft war und auch hier wieder gewisse Kraftausdrücke gebrauchte. Die zu diesem Zeitpunkt sichtlich alkoholisierte Frau muss sich nun wegen Beleidigung und Notrufmissbrauchs verantworten.

