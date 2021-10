Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden bei Auffahrunfall (19.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Arminstraße gekommen. Ein 38-jähriger Mercedes Vito-Fahrer reagierte zu spät, als ein vor ihm fahrender 79-Jähriger mit einem VW Polo abbremste. Durch den Zusammenstoß entstand Blechschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell