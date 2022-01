Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Junge auf Fahrrad angefahren - Polizei sucht Autofahrerin

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montagmorgen auf der Mozartstraße unterwegs waren und Angaben zu einer Unfallflucht machen können. Dabei wurde ein 12-jähriger Junge aus Datteln verletzt. Gesucht wird außerdem die Autofahrerin, die den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, gegen 7.45 Uhr angefahren hat. Nach Angaben des Jungen habe die Frau das Vorderrad seines Fahrrads touchiert, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau sei nach dem Unfall - ohne anzuhalten - in Richtung Wagnerstraße davongefahren. Sie war demnach in einem schwarzen Opel - vermutlich Corsa - unterwegs. Beschrieben wurde sie als: etwa 30 bis 40 Jahre alt, eher schlank, schwarze Haare zum Zopf gebunden, schwarze Jacke. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau dort öfter unterwegs sein. Die Frau selbst und/oder Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Möglich ist das unter anderem über die Tel. 0800/2361 111.

