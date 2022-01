Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall mit einem leicht Verletzten und erheblichen Sachschäden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Distelkampstraße zog sich ein 82-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und der betroffenen Garage.

Ein 82-jähriger Castroper bog am Montag um 10.40 Uhr von der Distelkampstraße in eine Garageneinfahrt ab. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er plötzlich rückwärts gegen einen geparkten Wagen. Im Anschluss fuhr er mit dem Auto weiter rückwärts über den Gehweg und schließlich in eine andere Garage. Dabei durchbrach er das geschlossene Garagentor. Die zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

