POL-ME: Schlägerei löst Polizeieinsatz aus - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2112089

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 18. Dezember 2021, hat eine Schlägerei auf einem Spielplatz an der Straße "Am Trinsenturm" in Ratingen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:10 Uhr meldeten Anwohner eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Spielplatz an der Straße "Am Trinsenturm". Noch vor Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung hatte sich die Gruppe bereits in Richtung Minoritenstraße entfernt. Am Rathausvorplatz trafen die Beamten eine circa zehnköpfige Gruppe junger Männer an, welche zum Teil versuchten, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Bei dem Versuch stoppten die Beamten einen 16-jährigen Ratinger und stellten eine geringe Menge Cannabis bei ihm sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.

Bei einem 29-jährigen Ratinger konnte eine frische Schürfwunde festgestellt werden, welche jedoch nicht rettungsmedizinisch versorgt werden musste. Zeugen gaben an, dass der 29-Jährige zuvor auf dem Spielplatz geschlagen worden war. Der Ratinger war stark alkoholisiert und verweigerte Angaben zum Sachverhalt. Er versuchte, sich gewaltsam der Kontrolle zu entziehen und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Zudem bedrohte er die Beamten massiv, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Die betroffenen Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen wegen Widerstand und Bedrohung ein. Ein auf der Polizeiwache Mettmann durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,9 Promille (0,97 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung in dem Strafverfahren wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache Mettmann durchgeführt.

Hinsichtlich der körperlichen Auseinandersetzung leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

