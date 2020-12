Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Fahrzeug rollt in den Mittellandkanal

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Dienstag (29.12.20) gegen 13.35 Uhr erhielt die Polizei Steinfurt den Notruf, dass in Recke an der Bergstraße ein Fahrzeug in den Mittellandkanal gerollt ist. Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen der Polizei zum Einsatzort entsandt. Rettungsdienste und Feuerwehr rückten ebenfalls direkt aus. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Pkw aufgrund falscher Sicherung an einem abschüssigen Gelände in den Kanal gerollt. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Recke und die Feuerwehr Rheine bergen derzeit das Fahrzeug. Die Schifffahrt wird für den Zeitraum der Maßnahmen eingestellt.

