POL-ME: Betrunkener randaliert in Hilden - Hilden - 2112087

Ein stark alkoholisierter Mann hat am frühen Montagmorgen (20. Dezember 2021) gegen 4.30 Uhr in Hilden zunächst den Straßenverkehr gefährdet und einen Autofahrer angegriffen. Anschließend randalierte der Mann an einem Lokal und bedrohte den Geschäftsinhaber.

Das war geschehen:

Ein 53-jähriger Erkrather war gegen 4.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Benrather Straße in Richtung Hilden unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zum Fritz-Gressard-Platz trat seinen Angaben zufolge ein Mann plötzlich auf die Fahrbahn. Der 53-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend hat der Mann dem 53-Jährige den Weg versperrt, hinderte ihn an der Weiterfahrt und schlug gegen ein Seitenfenster des Vito.

Die hinzugezogenen Beamten konnten den Mann, einen 33-jährigen Düsseldorfer, an der Berliner Straße antreffen. Dort hatte der Mann zwischenzeitlich an der Seitentür eines Lokals randaliert. Er bedrohte den Geschäftsführer des Lokals und forderte Geld. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille (1,01 mg/l). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Düsseldorfer ins Polizeigewahrsam in Hilden gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

