Polizei Mettmann

POL-ME: Frontalzusammenstoß mit drei schwerverletzen Personen - Wülfrath- 2112086

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am späten Samstagnachmittag, 18.12.2021, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wülfrath auf der Flandersbacher Straße. Was war geschehen? Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 21 - jähriger Wülfrather mit seinem PKW Nissan die Flandersbacher Straße in Fahrtrichtung Rützkausener Straße. Im PKW befand sich ein 19- jähriger Wülfrather als Beifahrer. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des Nissans die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem VW-Transporter eines 49-jährigen Wülfrathers zusammen, der die Flandersbacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie der Beifahrer des Nissans schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Personen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für ca. eine Stunde war die Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.. Der Sachschaden wird auf über 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell