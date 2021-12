POL-ME: Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall mit dem Fahrrad -Ratingen- 2112084

Polizei Mettmann

Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall mit dem Fahrrad -Ratingen- 2112084

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen, 17.12.2021, wurde ein 11 -jähriger Radfahrer aus Ratingen auf der Straße Europaring bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Was war geschehen? Gegen 07:45 Uhr befuhr der 11 - jährige Junge mit seinem Mountainbike den gemeinsamen Rad und Gehweg des Europarings. Als er sich kurz vor der Einmündung zum Karl-Mücher- Weg befand, bog eine 46-jährige Düsseldorferin mit ihrem Mercedes nach rechts auf den Europaring ab. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Junge wurde nach Zeugenaussagen von seinem Fahrrad geschleudert und fiel auf die Fahrbahn des Europarings. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Der Europaring war im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten nicht befahrbar.

