Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht völlig desolaten Imbisswagen aus dem Verkehr - Ratingen - 2112081

Mettmann (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmittag (16. Dezember 2021) in Ratingen einen völlig desolaten Fiat-Transporter aus dem Verkehr gezogen. An dem Imbiss-Verkaufswagen wurden mehrere erhebliche Mängel festgestellt.

Beamten des Verkehrsdienstes war der Wagen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ratinger Innenstadt aufgefallen, weshalb sie ihn zur weiteren Begutachtung anhielten und kontrollierten. Hierbei stellten die Verkehrsexperten fest, dass der Fiat erheblich durchrostet war.

Eine daraufhin angeordnete Überprüfung durch eine fachkundige Prüforganisation ergab, dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Die einerseits beschädigte und zum anderen Teil komplett fehlende Aufhängung der Abgasanlage ließ erwarten, dass diese jederzeit hätte herabfallen können. Daher wurde das Fahrzeug noch vor Ort stillgelegt.

Doch damit nicht genug: So hatte der 64-jährige Fahrzeugführer aus Düsseldorf nicht einmal einen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell