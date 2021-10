Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb im Pech

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Pech hatte ein Fahrraddieb am Dienstagnachmittag in Heiligenstadt. Er klaute gegen 13.20 Uhr vor einem Friseurgeschäft in der Windischen Gasse ein E-Bike und fuhr davon. Nur wenige Minuten später, in der Aegidienstraße, rutschte er auf nassem Kopfsteinpflaster weg und kollidierte mit einem Audi A 6. Der unbekannte Dieb wurde offensichtlich nicht ernsthaft verletzt, sondern konnte zu Fuß in Richtung Robert-Koch-Straße laufen. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum flüchtigen Radfahrer, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden. Möglicherweise fiel einem Passanten eine weglaufende Person mit leichten Verletzungen in der Gegend um die Robert-Koch-Straße auf. Der Fahrradbesitzer erhielt sein Rad zurück.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell