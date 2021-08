Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Mülltonne in Brand geraten

Lathen (ots)

Am Dienstagnachmittag geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Inhalt einer Restmülltonne am Narzissenweg in Lathen in Brand. Zwei nebenstehende Mülltonnen wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

