POL-ME: Hocher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Langenfeld - 2112088

Polizei Mettmann

Hocher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Langenfeld - 2112088

Mettmann (ots)

Am späten Samstagnachmittag (18. Dezember 2021) ist es in Langenfeld an der Kreuzung der Richrather Straße mit dem Winkelsweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden - glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 17:15 Uhr ein 50-jähriger Düsseldorfer mit seinem Audi A3 vom Winkelsweg in die Richrather Straße gefahren. Hierbei missachtete er einen 51-jährigen Langenfelder, der mit seinem Mercedes C180 vorfahrtberechtigt die Fahrbahn kreuzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

