Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spielhalle überfallen; Bahnschranke beschädigt

Reutlingen (ots)

Spielhalle überfallen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen Unbekannten, der in der Nacht zum Donnerstag eine Spielhalle in der Straße Unter den Linden überfallen hat. Den ersten Ermittlungen zufolge bedrohte der Täter gegen 23.40 Uhr eine Angestellte mit einem Brecheisen, worauf diese ihm Bargeld aushändigte. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Gutenbergstraße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief bislang erfolglos. Der Täter ist 18 bis 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie schwarzen Schuhen. Zudem trug er einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, eine graue Wollmütze und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, oder denen im Stadtgebiet eine verdächtige Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Bahnschranke beschädigt

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten ermitteln die Spezialisten der Verkehrspolizei gegen einen 32-Jährigen, der am Donnerstagmorgen auf der L 370 zwischen Obernau und Bad Niedernau einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz vor neun Uhr auf seinem Roller Aprilia in Richtung Bad Niedernau unterwegs. Am dortigen Bahnübergang missachtete er zunächst das Rotlicht und knallte in der Folge nahezu ungebremst und frontal gegen die geschlossenen Bahnschranken. Kollisionsbedingt wurde sein Roller mit dem Heck angehoben und prallte gegen die Schaltanlage der Schrankensteuerung, die dadurch komplett zerstört wurde. Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille. Zudem wurden bei ihm nicht nur eine kleinere Menge illegaler Betäubungsmittel, sondern auch Hinweise die auf einen vorangegangenen Konsum hinwiesen, festgestellt. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine für seinen Roller erforderliche Fahrerlaubnis hatte der 32-Jährige nicht. An seinem Roller waren Kennzeichen angebracht, die für ein ganz anderes Zweirad ausgegeben waren. Sein Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro entstanden war, wurde sichergestellt. Der Sachschaden an dem Bahnübergang wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Bis zur Instandsetzung der Bahnanlage, die einige Tage in Anspruch nehmen dürfte ist mit Behinderungen im Bahn- als auch beim Fahrzeugverkehr zu rechnen, weil die Verkehrsregelung manuell erfolgen und der Zug jedes Mal vor dem Übergang stoppen muss. (cw)

