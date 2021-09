Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße/Mainzer Straße

Idar-Oberstein (ots)

Am 02.09.2021 kam es um 21:00 Uhr in Idar-Oberstein im Einmündungsbereich der Schützenstraße in die Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter mit Kaiserslauterner-Kennzeichen bog von der Schützenstraße aus kommend nach rechts in die Mainzer Straße ab. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der PKW unmittelbar nach dem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines dortigen Anwesens. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug in Richtung Kobachstraße.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell