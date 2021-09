Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Waldrach (ots)

In der Zeit vom 28.08.2021, 16:00 Uhr bis zum 01.09.2021, 15:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Waldrach (Obere Kirchstraße 9a) einzudringen. Die Täter versuchten hierbei die auf der Gebäuderückseite befindliche Haustür auszuhebeln. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

