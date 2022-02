Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind in Reutlingen angegriffen

Reutlingen (ots)

Kind angegriffen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag im Bereich der neuen Fahrradreparaturstation in der Nähe der Minna-Specht-Gemeinschaftsschule in der Carl-Diem-Straße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Ein Elfjähriger hatte sich dort gegen 14 Uhr aufgehalten, als er seinen Angaben zufolge von zwei Jugendlichen angesprochen und bedroht wurde. Die Unbekannten hätten Geld von ihm gefordert. Nachdem er keines dabei hatte, soll er von den Jugendlichen geschlagen worden sein, bevor ihm die Flucht gelang. Der Junge beschreibt die Angreifer als etwa 170 cm groß. Einer der beiden soll mit einem türkischen Akzent gesprochen und eine dunkle Jogginghose mit zwei weißen Streifen an der Längsseite getragen haben. Beide sollen einen Mund-Nase-Schutz (medizinische Maske) sowie dunkle Kapuzensweatshirts getragen haben, deren Kapuzen ins Gesicht gezogen waren. Ernstlich verletzt wurde der Bub nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell