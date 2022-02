Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Anonymer Corona-Hinweis auf verdächtige Veranstaltung ++ 69-jährige Frau bei Brand im Mehrparteienhaus lebensgefährlich verletzt ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Anonymer Corona-Hinweis auf verdächtige Veranstaltung

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist bei der Rotenburger Polizei ein anonymer Hinweis über eine öffentliche Veranstaltung in einer Gemeinde im Südkreis eingegangen, bei der viele Teilnehmende offenbar gegen geltende Corona-Bestimmungen verstoßen würden. Einsatzkräfte aus der Polizeiinspektion und zusätzlich angeforderte Kolleg*innen der Bereitschaftspolizei suchten noch am Abend den in der Mitteilung beschriebenen Veranstaltungsort auf. Dort traf man auf über zweihundert Teilnehmende. Entgegen des Hinweises konnten die Einsatzkräfte keine Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung feststellen. Alle Teilnehmenden legten gültige Impf- und Testnachweise vor. Die Polizei richtet ihre Ermittlungen jetzt gegen den bislang noch unbekannten Meldenden.

69-jährige Frau bei Brand im Mehrparteienhaus lebensgefährlich verletzt

Rotenburg. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus am Berliner Ring hat am Dienstagnachmittag eine 69-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Durch einen Rauchmelder in der Wohnung im 4. Obergeschoss war vermutlich ein Mitbewohner auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden. Er verständigte Feuerwehr und Polizei. Da in dem großen Wohnhaus mit vielen Verletzten gerechnet werden musste, löste die Feuerwehrzentrale einen entsprechenden Einsatzfall aus. Vor Ort wurden zunächst mehr als 20 Bewohner evakuiert. Um die Menschen unterzubringen, räumten die Einsatzkräfte den Parkplatz des nahegelegenen E-Centers. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr die Wohnungstür der brandbetroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet. Einsatzkräfte retteten die bewusstlose Frau und brachten sie zur Erstbehandlung in einen Rettungswagen. Nachdem die Seniorin erfolgreich reanimiert werden konnte, kam sie mit einer lebensbedrohlichen Rauchvergiftung in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die evakuierten Hausbewohner konnten bereits am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro. Experten der Rotenburger Polizei werden am Mittwoch die Ermittlungen aufnehmen.

Taschendiebe im Discounter

Sottrum. Am Dienstagvormittag ist eine 72-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Lienworth von unbekannten Taschendieben bestohlen worden. Während sie sich gegen 10.30 Uhr in dem Geschäft befand, hatte die Seniorin ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt. Das nutzten die Täter und nahmen das Portemonnaie der Frau mit dem üblichen Inhalt heraus.

Baumaschinen vom Transporter gestohlen

Zeven. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte im Beethovenweg aus einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Zwischen Freitag und Dienstag entriegelten sie die Plane des Transporters mit Planenaufbau und kletterten auf die Ladefläche. Dort fanden sie eine Motorflex und einen Bohrhammer und nahmen sie mit. Bevor die Täter den Tatort verließen, verzurrten sie die Plane wieder.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Wenkeloh. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Dienstagnachmittag die Drogenfahrt eines 20-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten waren gegen 16 Uhr in Wenkeloh auf den Wagen des jungen Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell