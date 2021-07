Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K6175, Hohenfels) Auto gerät ins Hochwasser (15.07.2021)

K6175, Hohenfels (ots)

Zu spät erkannte ein 36-Jähriger gestern Abend, dass die Straße, auf der er mit seinem Renault unterwegs war, komplett überflutet war. Der Mann fuhr gegen 22.15 Uhr auf der K6175 in Richtung Sentenhart und kam nach rechts von der überfluteten Fahrbahn ab. Dort lief sein Auto teilweise mit Wasser voll. Der Mann konnte sich indes über die Beifahrertüre in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfels-Liggersdorf war im Einsatz und barg den Renault aus dem Hochwasser auf die Straße. Dort wurde das totalbeschädigte Fahrzeug heute durch einen Abschleppdienst abgeholt. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe an seinem Pkw liegt bei rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell