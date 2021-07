Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen) Pudel zwingt Zug zur Vollbremsung (15.07.2021)

Bräunlingen (ots)

Glück hatte ein 9-jähriger Großpudel am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf einem Bahnübergang im Bereich der Bräunlinger Straße. Ein Pudel namens "Scotty" büxte einem 70-Jährigen aus, der bei Bekannten zu Besuch war. Im Bereich des Bahnübergangs erfasste ihn ein herannahender Zug, obwohl der Zugführer noch eine Notbremsung einleitete. Dabei erlitt das Tier erhebliche Verletzungen. Die alarmierte Tierrettung, die mit einem Rettungswagen an die Unfallstelle kam, versorgte die Wunden und brachte den Hund in eine nahegelegene Tierklinik. Personen kamen nicht zu Schaden und es entstand kein Sachschaden.

