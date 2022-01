Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bilanz einer Kontrollwoche zur Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" ++ Diebstahl aus Hofladen ++ Gefälschter Führerschein ++ 27-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Bilanz einer Kontrollwoche zur Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr"

Sittensen/A1. In der vergangenen Woche hat die Polizei im Landkreis Rotenburg die Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" erneut zum Schwerpunktthema in ihrer Verkehrsüberwachung gemacht. Durch die Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln am Steuer eines Kraftfahrzeugs und auch am Lenker eines Fahrrades ereignen sich auf den Straßen im Landkreis und auf der Autobahn A1 regelmäßig Unfälle, nicht selten mit folgenschwerem Ausgang.

Von den 99 erwischten Fahrer*innen müssen 91 Betroffene mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro plus Verwaltungsgebühren rechnen. 8 Radfahrer*innen bezahlen 55 Euro, weil sie mit dem Handy am Ohr oder in der Hand geradelt sind. Bei den Betroffenen handelte es sich in 79 Fällen um Männer, 20-mal traf es Frauen. Bei 56 Verstößen saßen die Fahrer*innen am Steuer eines Pkw, die anderen fuhren einen Lastwagen (35) oder ein Fahrrad (8).

Neben diesen Ordnungswidrigkeiten förderte die Kontrollwoche auch andere Verkehrsdelikte zu Tage. Die Polizei ahndete unter anderem mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen die Gurtanlegepflicht und nach Fahrten über eine rote Ampel.

Wie schon zuvor angekündigt, wird die Polizei diese Kontrollen im Verlauf des Jahres regelmäßig wiederholen.

Diebstahl aus Hofladen

Gnarrenburg. Am Sonntagnachmittag haben bislang noch unbekannte Täter Waren aus einem Hofladen an der Straße Forstort-Anfang gestohlen. Die Polizei ermittelte das Kennzeichen eines Fahrzeugs, mit dem die Diebe unterwegs waren. Sie hatten Nahrungsmittel in ihren Wagen eingeladen und dafür nicht bezahlt.

Gefälschter Führerschein

Zeven. Bei einer Verkehrskontrolle der Zevener Polizei hat ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen einen gefälschten Führerschein vorgelegt. Eine Streifenbesatzung hatte den 5er BMW des Mannes gegen 8.30 Uhr in der Bremervörder Straße gestoppt. Bei genauer Betrachtung des nordmazedonischen Dokuments erkannten die Beamten deutliche Fälschungsmerkmale. Sie beschlagnahmten den Führerschein und leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann ein.

27-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen ist ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Bei einer Verkehrskontrolle in der Kivinanstraße erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell