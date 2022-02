Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Corona-Demonstrationen beschäftigen weiterhin die Polizei ++ Auf geparkten Lkw aufgefahren - 23-jähriger Fahrer verletzt ++ Entgegenkommendes Auto übersehen ++

Rotenburg (ots)

Corona-Demonstrationen beschäftigen weiterhin die Polizei

LK Rotenburg. Auch am gestrigen Montagabend musste sich die Polizei im Landkreis Rotenburg mit mehreren Demonstrationsgeschehen im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auseinandersetzen. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr fanden in Rotenburg, Visselhövede, Zeven und Bremervörde erneut Aufzüge und eine Gegenveranstaltung statt. Bis auf den coronakritischen Aufzug durch das Zevener Stadtgebiet und die Gegendemonstration am Rathausvorplatz waren die anderen Versammlungen bei den zuständigen Behörden im Vorfeld angezeigt worden.

In Rotenburg kamen etwas mehr als einhundert Teilnehmer am Neuen Markt zusammen. Der von der Polizei begleitete Aufzug verlief friedlich. In einem Fall wurde die Weigerung, eine vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen, als Ordnungswidrigkeit geahndet.

In Visselhövede war es ähnlich. 40 coronakritische Menschen zogen friedlich durch das Stadtgebiet.

Das gleiche Bild bot sich bei einem Aufzug von Corona-Kritikern beginnend auf dem Bremervörder Rathausmarkt und später im Stadtgebiet.

Bei den nicht angezeigten Versammlungen auf dem Zevener Rathausvorplatz musste sich die Polizei zum Teil mit Widerständen auseinandersetzen. Erst als die Beamten den sich dort Versammelten mitteilte, dass sie die Zusammenkunft rechtlich als Versammlung wertete, wurden FFP2-Masken getragen. Der anschließende Aufzug teilte sich immer wieder in Kleingruppen auf. Einige Teilnehmer nahmen dabei ihre Masken ab. In fünf Fällen leitete die Polizei Bußgeldverfahren ein. Im Gegensatz dazu verhielten sich die Teilnehmer der Gegendemonstration friedlich und kooperativ.

Die Polizei setzte an diesem Abend insgesamt mehr als dreißig Beamtinnen und Beamte ein.

Auf geparkten Lkw aufgefahren - 23-jähriger Fahrer verletzt

Scheeßel. Weil er vermutlich unaufmerksam am Steuer seines Mercedes Sprinter unterwegs war, ist ein 23-jähriger Mann am Montagmorgen in der Harburger Straße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw aufgefahren. Obwohl der Lastwagen mit Warnblinklicht abgesichert war, erkannte der junge Lkw-Fahrer ihn zu spät. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Entgegenkommendes Auto übersehen

Süderwalsede. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 233 zwischen Süderwalsede und der Landkreisgrenze ist am Montagnachmittag ein 36-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito hatte gegen 15.30 Uhr von der Kreisstraße nach links in Richtung Rahnhorst abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden VW Touran des 36-Jährigen. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzung am Rücken und Bein zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell