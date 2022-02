Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Einbruch in Firma; Raubdelikt in Einkaufsmarkt

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Fahrradfahrerin übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leichtverletzt wurde eine 83-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Weberstraße. Ein 52 Jahre alter, ortsunkundiger Fahrer eines Lkw Iveco war gegen 9.40 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte in die Weberstraße einbiegen. Als er merkte, dass er falsch abgebogen war, setzte er zurück, um wieder auf die Bahnhofstraße zu kommen. Dabei übersah er die Seniorin, die sich mit ihrem Fahrrad hinter dem Lastwagen befand, sodass es zur Kollision kam. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, machten den Fahrer aufmerksam, der sogleich anhielt. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend ins Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen durfte. Der Sachschaden an ihrem Fahrrad wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (cw)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Straße Egert ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 16.45 Uhr und 7.15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in die Firmenräume und stahl Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Balingen-Frommern hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Hechingen (ZAK): Kassiererin bedroht und Ware gestohlen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Hechingen bittet bei den Ermittlungen zu einem Raubdelikt, das sich am Montagabend in einem Einkaufsmarkt in der Straße Im Eierle ereignet hat, um Zeugenhinweise. Den ersten Ermittlungen zufolge begab sich der Täter gegen 20.45 Uhr mit seiner gefüllten Einkaufstüte zu einer Kassiererin. Er drohte ihr verbal mit einer vermeintlichen Bewaffnung und lief anschließend ohne zu bezahlen in Richtung Haigerlocher Straße davon. Im Nachgang wurde die Polizei informiert. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und schlanken Mann mit dunklen Haaren in einer Art Pagenschnitt. Es war mit einem dunklen Wintermantel samt Kapuze, weißen Turnschuhen und einer knöchelfreien Hose bekleidet. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung, sprach akzentfreies Deutsch und führte eine Plastiktüte eines Discounters mit sich. Die Ermittlungen dauern an. Zeugentelefon: 07471/9880-0. (rn)

