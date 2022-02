Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Passanten bedroht und Geld erbeutet; Raub; räuberischer Diebstahl

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Der Verstoß gegen das Gebot möglichst weit Rechts zu fahren ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Nordöstlichen Randstraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen 7.10 Uhr mit seinem Subaru auf der Nordöstlichen Randstraße in Richtung Kreisverkehr / Adlerstraße unterwegs. Dabei fuhr er in der Rechtskurve zu weit links wodurch es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Meriva eines 18-Jährigen kam. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Passanten in Innenstadt bedroht und Bargeld erbeutet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu zwei Vorfällen, die sich in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit in der Innenstadt von Kirchheim ereignet haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stellten sich einem 22-jährigen Radfahrer gegen 2.20 Uhr im Bereich Hindenburgstraße / Stiegelstraße / Bismarckstraße zwei Männer in den Weg und forderten ihn unter Drohungen auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Anschließend erhielt der 22-Jährige Schläge ins Gesicht. Ihm gelang es jedoch, mitsamt seinem Geldbeutel zu flüchten. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde auch ein 19-jähriger Fußgänger im Bereich Hindenburgstraße / Limburgstraße von zwei männlichen Personen eingeschüchtert und zur Herausgabe seines Geldbeutels aufgefordert. Daraus entwendeten die Unbekannten daraufhin das Bargeld des Opfers und flüchteten. Bei den beiden Taten dürfte es sich um dieselben Täter gehandelt haben. Diese sind ungefähr 18 Jahre alt, zirka 165 cm bis 175 cm groß, schlank und haben kurze, dunkle Haare. Einer des Duos hatte zudem eine Art Kette um die Hand gewickelt. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einer Fußgängerin ist es am Montagvormittag in Esslingen gekommen. Ein 51-Jähriger war gegen elf Uhr ohne Fahrgäste mit dem Bus auf der Straße Am Schönen Rain unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Tobias-Mayer-Straße übersah er eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Kontakt zwischen dem Fahrzeug und der Seniorin. Durch den Aufprall stürzte sie zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Die ältere Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Lenningen (ES): Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Ein Frontalzusammenstoß mit zwei Pkw hat sich am Montagmorgen in Unterlenningen ereignet. Eine 48-Jährige befuhr kurz vor 7.30 Uhr mit einem VW Caddy die Kirchheimer Straße in Richtung Brucken. Kurz vor dem Ortsende geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Golf eines 42 Jahre alten Mannes zusammen. Die Unfallverursacherin zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von zirka 26.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste ein spezielles Reinigungsfahrzeug der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausrücken. Weiterhin war die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die Kirchheimer Straße bis 10.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. (ms)

Lenningen (ES): Fußgänger die Geldbörse geraubt

Einem Fußgänger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Geldbörse geraubt worden. Der 33-Jährige war kurz nach zwei Uhr zu Fuß von Oberlenningen herkommend in Richtung Unterlenningen unterwegs. Auf Höhe des Schotterparkplatzes einer ehemaligen Papierfabrik wurde der Mann von zwei bislang unbekannten Personen angegangen. Die Unbekannten schlugen auf den 33-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging. Im Anschluss wurde er noch von den Tätern getreten. Anschließend entfernten sich die Schläger in unbekannte Richtung. Der Mann zog sich mehrere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Später bemerkte der Fußgänger das Fehlen seines Geldbeutels. Von den Tätern liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Bargeld geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen Unbekannten, der am Sonntagnachmittag Bargeld und Bankkarten aus einem Fahrzeug in der Eugenstraße gestohlen haben soll. Über eine eingeschlagene Scheibe war der Täter zunächst unerkannt in den Laderaum des geparkten Baustellenfahrzeugs der Marke Ford, Typ FAEY eingedrungen. Dort stieß er auf den Rucksack einer 63-Jährigen und entwendete daraus Geld sowie Bankkarten. Als die 63-Jährige kurz vor 18 Uhr mit dem Ford losgefahren war, bemerkte sie nach wenigen Metern den unbekannten Mann im Laderaum, der anschließend aus dem Fahrzeug flüchtete. Der 43 Jahre alte Arbeitskollege der Frau nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden in der Hügelstraße festhalten. Dort schlug und trat der Unbekannte nach dem 43-Jährigen, woraufhin ihm die Flucht über die Reutlinger Straße in Richtung Bahnhof gelang. Der 43-Jährige wurde durch die Tritte leicht verletzt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 170 bis 175 Zentimeter großen und schlanken Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren. Er hatte eine Glatze bzw. einen Haarkranz und trug eine blau/rote Jacke sowie blau/grüne Schuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (rn)

