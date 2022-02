Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall, Fahrzeuge zerkratzt, mit Messer angegriffen, Übergriff auf Radfahrerin

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Zu schnell unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen

Der 16-jährige Mitfahrer eines VW Golf wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt. Ein 18-Jähriger war gegen 1.20 Uhr mit seinem VW Golf in der Noyon-Allee in Metzingen unterwegs. An der Einmündung zum Öschweg wollte er nach links in diesen abbiegen, wobei er zu schnell unterwegs war und in der Folge die Kontrolle über sein Auto verlor. Hier überfuhr er einen Bordstein und kollidierte letztlich mit einem Baum, wo der VW Golf auch zum Stehen kam. Der 26-jährige Mitfahrer, welcher hinter dem Beifahrer saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der am Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Schäden am Baum und am Bordstein können aktuell noch nicht beziffert werden. Bei der Bergung des VW Golf wurde festgestellt, dass die Ölwanne aufgerissen wurde und hierdurch Motorenöl in das Erdreich geflossen war, weshalb die freiwillige Feuerwehr Metzingen mit zwei Einsatzkräften vor Ort kam und das Erdreich weitestgehend abtrug.

Leinfelden-Echterdingen/Musberg (ES): Mehrere Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Am Freitag, den 18.02.2022, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, kam es in der Böblinger Straße zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Unbekannte Täter beschädigten mutwillig die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes. Es wurden diverse Kratzer und Beschädigungen an bislang 19 Pkws festgestellt. Der Schaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Telefon 0711/70913 entgegengenommen.

Frickenhausen (ES): Körperverletzung endet im Gewahrsam

Zu einer Sachbeschädigung und Körperverletzung, die im Polizeigewahrsam endeten, ist es am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in einem Bistro in Frickenhausen gekommen. Demnach beschädigte ein angetrunkener 24-Jähriger in dem Lokal einen Handtuchhalter und stieß nachfolgend einen anderen Gast so heftig, dass dieser zu Boden fiel. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen zeigte er sich aggressiv und schrie herum. Als er zur Dienststelle nach Nürtingen verbracht werden sollte, setzte er sich gegen das Anlegen der Handschließen mit aller Körperkraft zur Wehr und wollte sich aus dem Haltegriff der eingesetzten Polizeibeamten herauswinden. Er wollte im weiteren Verlauf auch nicht in den Streifenwagen einsteigen und wurde erneut verbal aggressiv. Er musste daraufhin die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Tübingen (TÜ): Übergriff auf Fahrradfahrerin (Zeugenaufruf)

Wegen eines ungewöhnlichen Übergriffs ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall von Freitagabend in der Tübinger Innenstadt. Gegen 19.15 Uhr wartete eine 29-jährige Fahrradfahrerin an der Kreuzung Karlstraße / Poststraße verkehrsbedingt an einer roten Fußgängerampel. Noch während sie an der Ampel stand, wurde die 29-Jährige plötzlich von hinten an den Haaren gezogen, wodurch sie mit ihrem E-Bike zu Fall kam und zu Boden stürzte. Die hierfür verantwortliche Person konnte durch die Fahrradfahrerin im Anschluss nicht mehr ausgemacht werden. Erst später stellte die 29-Jährige fest, dass ihr bei dem Übergriff offensichtlich teilweise Haare abgeschnitten worden waren. Hierfür wurde mutmaßlich eine Schere benutzt. Verletzt wurde sie bei dem Übergriff nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu der verantwortlichen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Messer angegriffen

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt von Albstadt-Ebingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einer dreiköpfen Personengruppe. Gegen 1 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Wirtshaus gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 19-jährigen Mann feststellen, welcher augenscheinlich durch eine Gruppe von drei Männern angegriffen worden war. Bei dem Angriff wurde der junge Mann am Unterarm durch eine Schnittverletzung derart schwer verletzt, dass er mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die drei Angreifer waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Auseinandersetzung bei Geburtstagsfeier

Vier leicht verletzte Personen gab es am frühen Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr in der Hechinger Straße. Bei einer privaten Geburtstagfeier anlässlich eines 18. Geburtstags wollten vier ungeladene Gäste mitfeiern. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit. Als die Polizei verständigt wurde, verließ die Gruppe die Party wieder, kam jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Die Gruppe schlug daraufhin mit Fäusten auf mindestens vier anwesende Gäste ein. Aus der Gruppe heraus wurde auch eine Flasche geworfen, die einen 17-Jährigen am Kopf traf. Dieser musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei drei weiteren Geschädigten im Alter zwischen 17 und 18 Jahren war keine sofortige Behandlung erforderlich. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die vier Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

