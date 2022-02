Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Zweirad-Lenkern, Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt, Renitenter Motorrollerfahrer

Reutlingen (ots)

Renitenter Motorrollerfahrer

Mit einem renitenten Rollerfahrer hatten es Polizeibeamte am Freitagmittag in der Lederstraße zu tun. Gegen 12.10 Uhr fiel der 18-Jährige einer zivilen Streifenwagenbesatzung auf, weil er ohne Helm mit dem Motorroller auf dem dortigen Gehweg unterwegs war und dabei offenbar auch gefährlich an Passanten vorbeifuhr. Als die Beamten den Zweiradlenker auf Höhe eines Imbisses stoppten, reagierte dieser aggressiv, beschädigte eine Glasscheibe am Imbiss und ging die Einsatzkräfte an. Der 18-Jährige musste daraufhin zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er zum Polizeirevier transportiert, das er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Der 18-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (rn)

Filderstadt (ES): E-Bike-Fahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Nacht zum Freitag zugezogen. Der Mann überquerte mit seinem E-Mountainbike gegen 22.35 Uhr die Tübinger Straße im Bereich eines Kreisverkehrs in Richtung des Festgeländes Bernhausen. In der Folge streifte er einen Pfosten und stürzte zu Boden. Ersthelfer versorgten den gestürzten Radfahrer und verständigten den Rettungsdienst, der den 55-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Weil ein durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille lieferte, musste er dort auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. (rn)

Weilheim/Teck (ES): Arbeiter abgestürzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 51-jähriger Arbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle am Freitagvormittag in der Zeller Straße. Der Mann war gegen 9.15 Uhr mit Gerüstbauarbeiten beschäftigt, als er das noch nicht vollständig eingedeckte Garagendach betrat. Dabei brach er durch die Lattung und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung von Sachverständigen der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall in Onstmettingen gesucht

Der Polizeiposten Tailfingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Onstmettingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 56-jähriger Radfahrer gegen 12.10 Uhr auf dem Radweg von Tailfingen nach Onstmettingen unterwegs. Als der Mann die einmündende Industriestraße vor einem wartenden Pkw überquerte, fuhr die noch unbekannte Autofahrerin an und kollidierte mit dem querenden Radfahrer. Dieser stürzte anschließend zu Boden. Verletzt wurde der 56-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Beschädigungen an seinem Mountainbike dürften mehrere hundert Euro betragen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten setzte die Pkw-Lenkerin ihre Fahrt jedoch fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Pkw bzw. der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/984314-0 zu melden. (mr)

