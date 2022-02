Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch in Wohnhaus; Warnhinweis vor Telefonbetrügern

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen Radler übersehen

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und angefahren. Die 37 Jahre alte Frau war mit einem Dacia gegen 15.30 Uhr auf der Pestalozzistraße unterwegs und wollte nach links in die Hermann-Ehlers-Straße abbiegen. Wohl aufgrund der blendenden Sonne sah sie einen entgegenkommenden, 30-jährigen Radler zu spät, worauf es zur Kollision kam. Der Mann erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 1.200 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Ausgelöster Rauchmelder

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag in der Humboldtstraße gewesen. Gegen 2.40 Uhr bemerkte ein Anwohner den ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung und verständigte die Rettungskräfte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Bewohner das auf dem Herd stehende Essen vergessen und war eingeschlafen. Die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen angerückt war, lüftete die verrauchte Wohnung. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Münsingen (RT): Rauch aus Blecheimer

Rauch aus einem Blecheimer hat am Donnerstagnachmittag in einer gemeinnützigen Einrichtung in Buttenhausen für Aufregung gesorgt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 18.20 Uhr in die Wasserstetter Straße aus, nachdem dort der Brandalarm ausgelöst hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte im Obergeschoss der Inhalt eines Blecheimers zu qualmen begonnen. Eine Zigarette dürfte den derzeitigen Ermittlungen zufolge Plastikreste und Papiertücher zum Schwelen gebracht haben. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war ebenso nicht entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Donnerstagabend ist ein Streifenwagen auf der Auffahrt zur Adenauerbrücke mit einem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen. Gegen 21.45 Uhr war der 25 Jahre alte Lenker des Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn von der Ulmer Straße herkommend auf die Rampe in Richtung B 10 aufgefahren. In der langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi A6 eines 24 Jahre alten Mannes. Die 29-jährige Beifahrerin des Streifenwagens und der Audi-Fahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Auch die 24 Jahre alte, schwangere Beifahrerin im Audi wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vorsorglich zur Überwachung in einer Klinik aufgenommen. An beiden beteiligten Fahrzeugen waren Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 85.000 Euro entstanden. Sie wurden abgeschleppt. Aufgrund auflaufender Betriebsmittel musste die Fahrbahn mit einer speziellen Reinigungsmaschine gesäubert werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die Adenauerbrücke bis etwa 0.15 Uhr gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war vorsorglich mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Esslingen (ES): Topf mit Öl in Brand geraten

Ein Brand in der Küche einer Wohnung in der Obertürkheimer Straße hat am Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Eine 47-Jährige hatte gegen 20.50 Uhr einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzt, als dieses Feuer fing. Die Frau löschte die Flammen, wobei es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Dadurch wurden Zeugen auf den Brand aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, lüftete die Wohnung. Die 47-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein größerer Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Ostfildern (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße sind Unbekannte am späten Donnerstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr drangen die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam ins Gebäude ein und durchwühlten in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin ist am Donnerstag von dreisten Betrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau hatte seit dem Vorabend von den Kriminellen, die sich als Polizeibeamte ausgaben, mehrere Telefonanrufe erhalten. Mit der bekannten und frei erfundenen Geschichte eines angeblich drohenden Einbruchs durch eine Einbrecherbande wurde die Tübingerin in Sorge um ihr Hab und Gut versetzt. Die Täter forderten in der Folge die Übergabe der Wertsachen an die "Polizei". Die Seniorin schenke den Betrügern Glauben und deponierte einen hohen Geldbetrag außerhalb ihres Hauses. Das Geld wurde daraufhin von einem Komplizen der Anrufer abgeholt. Zuvor hatte die Frau außerdem bereits eine fünfstellige Summe an die selbsternannten Polizeibeamten überwiesen.

Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann legen Sie auf! (mr)

Herrenberg (BB): Vorfahrt nicht beachtet

Am Donnerstagmittag ist es an der Kreuzung K 6916/B 296, an der Grenze zum Landkreis Tübingen, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 59-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Breitenholz in Richtung Reusten unterwegs. An der Kreuzung mit der B 296 hielt sie zunächst an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 3er BMW eines 24-Jährigen, der in Richtung Ammerbuch fuhr. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge nach rechts abgewiesen und kamen in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker sowie ein 30 Jahre alter Mitfahrer im BMW erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Brand in Gebäudekeller

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, zu einem Wohnhaus in die Irrenbergstraße ausgerückt. Zuvor war der Leitstelle ein dortiger Kellerbrand mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Bewohner bereits ins Freie begeben. Nach den Lösch- und Belüftungsarbeiten durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass im Keller offenbar eine Sporttasche auf einem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Personen wurden nicht verletzt. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf zirka 5.000 Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 52.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der L440. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes GT des Lochenpass in Richtung Tieringen. Nach einer Rechtskurve übersteuerte er seinen Wagen offenbar und prallte gegen die Leitplanken auf der rechten Fahrbahnseite. Der 32-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

