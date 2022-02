Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Pkw aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am späten Sonntagabend in der Weilstraße ereignet hat. Die 19-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr gegen 23.15 Uhr die Weilstraße in Richtung Stuttgart. An der Einmündung der K 1271 wollte sie geradeaus weiterfahren, wobei sie die Vorfahrt eines von der B 10 herkommenden Range Rovers missachtete. Dessen 31 Jahre alter Fahrer wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße weiter nach links in Richtung Esslingen folgen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Beide Autos wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (jk)

Wolfschlugen (ES): In Wohnung eingebrochen

Über ein Fenster hat sich ein Unbekannter zwischen Freitag, acht Uhr, und Sonntag, 23 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Bergstraße verschafft. Nachfolgend durchwühlte er im Schlafzimmer in sämtlichen Schränken und Kommoden die Schublade auf der Suche nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichtal (ES): Mit Pkw überschlagen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 27 erlitten. Der Mann befuhr mit seinem Ford Kuga gegen 15.40 Uhr die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache im Bereich eines Recyclinghofs in der Gutenhalde nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Ford eine Böschung hinauf und prallte frontal gegen mehrere Bäume. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam im Bereich eines Feldwegs auf dem Dach zum Liegen. Mit der Hilfe von Ersthelfern konnte der 59-Jährige das Fahrzeugwrack verlassen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Neckartailfingen (ES): Rollerfahrer gestürzt

Ein Rollerfahrer hat sich am Sonntagnachmittag auf der K 1228 beim Sturz von seinem Zweirad Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der 24-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit seinem Roller auf der Kreisstraße von Aichtal-Aich in Richtung Neckartailfingen unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Roller beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Lichtenwald (ES): Pkw aufgebrochen

Ein BMW X5 ist in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 13.30 Uhr, in der Rechbergstraße in Thomashardt aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug das Dreiecksfenster der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein. Im Anschluss baute der Unbekannte die gesamte Bordelektronik des Armaturenbretts und der Mittelkonsole sowie das Lenkrad aus. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 54 Jahre alter Fußgänger, der am frühen Montagmorgen am Kreisverkehr Eugen-Bolz-Platz von einer Mercedes A-Klasse angefahren wurde. Der Mann wollte gegen 5.30 Uhr den Fußgängerüberweg an der Seebronner Straße überqueren, wobei er von dem 49-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät erkannt und touchiert wurde. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

