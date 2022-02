Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau belästigt, mehrere Unfälle, Einbrüche, Rauchentwicklung in Wohnhaus, Streit unter Nachbarn

Reutlingen (ots)

Frau unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist es in der Roanner Straße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 40-jährigen Frau gekommen. Die Fußgängerin war gegen 20.10 Uhr alleine auf Höhe der dortigen Bushaltestelle unterwegs, als ihr ein unbekannter Fahrradfahrer mit einem dunkelfarbigen Mountainbike entgegenkam und anhielt. Unvermittelt berührte er die 40-Jährige unsittlich, welche sich hierauf verbal zur Wehr setzte. Der Täter, welcher als circa 180 cm groß und mit europäischem Erscheinungsbild beschrieben wird, hatte sein Gesicht mit Wollmütze und Schal bedeckt. Er flüchtete und konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Esslingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Am späten Samstagabend ist es in der Flandernstraße vermutlich aufgrund der alkoholischen Beeinflussung eines Pkw-Lenkers zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.35 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Renault-Fahrer in Richtung Bernhard-Denzel-Weg und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Renault-Fahrer konnte nach dem Unfall unverletzt aussteigen. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille, sodass beim 50-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Grünewaldweg ist am Samstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr eingebrochen worden. Über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Gebäude und durchsuchte dort sämtliche Räumlichkeiten. Zum Diebesgut liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Nach Überschlag schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Mittlerweile außer Lebensgefahr befindet sich ein Toyota-Fahrer, welcher sich am Samstagmorgen auf der Landesstraße 1200 bei Weilheim überschlagen hat. Der 57-Jährige war gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf seiner Fahrt von Neidlingen in Richtung Weilheim in Höhe des Wanderparkplatzes Lindenbrücke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog er sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Inzwischen befindet sich der Verunglückte außer Lebensgefahr. Die L 1200 musste während der Unfallaufnahme für circa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Neben den polizeilichen Kräften waren auch die Freiwillige Feuerwehr Weilheim mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt an der Unfallstelle tätig. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 zu richten.

Lenningen (ES): Rauchentwicklung sorgt für Großeinsatz

Vermutlich ein technischer Defekt ist verantwortlich für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Samstagmorgen im Wiesensteiger Weg. Gegen 9.50 Uhr, meldeten die Bewohner eines Wohnhauses Rauch aus dem Pelletlager der Heizung. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zur Rauchentwicklung aus. Bereits nach kurzer Zeit konnte festgestellt werden, dass es im Bereich der Förderanlage, welche die Holzpellets dem Brennofen zuführen, zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Das Pelletlager wurde daraufhin von der Feuerwehr entleert, um einen Brand zu verhindern. Durch die Rauchentwicklung kam es weder zu Personen-, noch zu Sachschaden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Erfolgloser Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Moltkestraße im Ortsteil Echterdingen ist ein Unbekannter am Samstagabend eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt, indem er eine Leiter nutze, um ein Fenster im ersten Obergeschoss aufzuhebeln und durch dieses in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss verließ er das Haus wieder durch die Terrassentüre, ohne etwas augenscheinlich durchwühlt oder entwendet zu haben. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): In Verbindungshaus eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 20.30 Uhr, in das Haus einer Studentenverbindung in der Stauffenbergstraße eingebrochen. Wie genau der Unbekannte in das Haus gelangte ist derzeit noch nicht bekannt. Im Kellerraum hebelte der Täter eine Türe auf, entwendete eine Geldkassette im Wert von mehreren hundert Euro und entkam unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Streit unter Nachbarn

Zu einem heftigen Nachbarschaftsstreit in der Aeulestraße sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am Samstagabend gegen 23.40 Uhr verständigt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten zwei Hausbewohner wegen einer Ruhestörung derart aneinander, dass ein Kontrahent sein Gegenüber mit einem Stoß verletzte. Der Angegriffene setzte daraufhin Pfefferspray ein. Beide Beteiligte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Kusterdingen (TÜ): An Dreifachverriegelung gescheitert

Erfolglos hat ein Einbrecher in Nacht von Freitag auf Samstag versucht, eine robuste Haustüre in der Hölderlinstraße aufzubrechen. Die Hausbewohnerin stellte am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr die verdächtigen Werkzeugspuren an der Türe fest und verständigte die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor, der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Einbruch in Schulkiosk

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Schulkiosk in der Tobelstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde erst am Samstagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt. Nach ersten Ermittlungen haben sich der oder die Täter durch das Schiebefenster Zutritt zum Kiosk verschafft und hierbei Erfrischungsgetränke in bislang unbekannter Höhe entwendet. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell