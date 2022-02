Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus im Viehweg ist am Sonntag ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen zwölf und 17.20 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Nach jetzigem Kenntnisstand stieß er hier bei seiner Suche nach Stehlemswerten auf einen Bluetooth Kopfhörer und Kamerazubehör. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (jk)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Plane gegen Verkehrszeichen geschleudert

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 27. Gegen 13.20 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor einer Brücke im Bereich der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt löste sich offenbar durch den starken Wind das Gestänge am Planendach des Aufliegers. Eine der Stangen wurde gegen ein Verkehrszeichen oberhalb der Fahrbahn geschleudert und blieb darin stecken. Das Dach riss in der Folge ab und blieb über der Fahrbahn hängen. Eine 63 Jahre alte Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Brücke überquerte, kam offenbar aufgrund eines heraufgeschleuderten Stangenteils zu Fall. Sie blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr entfernte das Planendach. Hierzu musste die rechte Fahrspur der Bundesstraße bis etwa 14.20 Uhr gesperrt werden. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort gekommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Baum stürzt auf Pkw

Offenbar aufgrund des starken Winds ist am Montagmittag ein Baum auf die B 464 gestürzt. Eine 59-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Bundesstraße in Richtung Böblingen unterwegs, als ihr Wagen zwischen den Kreisverkehren Eckbergkreuzung und Kälberstelle von dem umfallenden Baum getroffen wurde. Die 59-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, war Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Der Baum wurde von der Straße entfernt. Die Fahrbahn musste bis etwa 13.15 Uhr gesperrt werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Fußgängerin von Pkw erfasst

Mit schweren Verletzungen ist eine 44 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Josef-Mayer-Straße in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem VW gegen 20.40 Uhr die Straße Kleineschle in Richtung Josef-Mayer-Straße. An der dortigen Kreuzung bog er nach links ab und kollidierte dabei mit der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung von der Heugabenstraße her überquerte. Die 44-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (rn)

