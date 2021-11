Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss wurden am Sonntagnachmittag in Nordhausen zwei Fahrzeuge beschädigt. Ein 62-jähriger Fahrer eines Renault befuhr gegen 16.30 Uhr die Graf von Staufenberg Straße in Richtung Zuckerweg. Dort kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Peugeot. Der 55-jährige Peugeot Fahrer und der Fahrer des Renault wurden zum Glück nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 62-Jährigen ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme gebracht und sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

