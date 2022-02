Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach gefährlicher Körperverletzung in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt-Onstmettingen (ZAK)

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 44-Jährigen, dem zur Last gelegt wird, am späten Sonntagabend in Onstmettingen mehrere von ihm getrenntlebende Familienangehörige angegriffen zu haben. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Kenntnisstand drang der 44-Jährige gegen 22 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus seiner 46 Jahre alten Ehefrau ein. Dort soll er sowohl die 46-Jährige als auch zwei gemeinsame Töchter angegriffen und verletzt haben. Hierbei soll der Tatverdächtige auch versucht haben, auf die 46-Jährige sowie eine der Töchter mit einem Messer einzustechen.

Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der alkoholisierte Beschuldigte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Gegen die Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter verletzt wurde. Dieser konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die verletzten Familienangehörigen mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 44-jährige, türkische Staatsangehörige am Montag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die noch in der Nacht aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (mr)

