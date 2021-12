Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Metalldiebstahl

Baumholder (ots)

Zwei Diebe stahlen am Dienstagmittag gegen 13:05 Uhr Metallteile von einem Grundstück in der "Schwärzgrub" in Baumholder. Die beiden südländisch aussehenden Täter luden das Diebesgut in einen weißen Transporter und fuhren in Richtung Berschweilerstraße weg. Die Polizei bittet um Hinweise auf das Fahrzeug und die Täter.

